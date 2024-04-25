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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! İnşaat demirleri üzerine düştü - Diyarbakır gündem haberleri

        Feci ölüm! İnşaat demirleri üzerine düştü!

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, villa inşaatında çalışan demir ustası 43 yaşındaki Abdurrahman Ateş, iş makinesiyle taşınan inşaat demirlerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:19
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        İş kazasında işçinin feci ölümü!
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        Diyarbakır'da olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi yakınlarındaki bir villa inşaatında meydana geldi.

        DEMİRLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre ismi öğrenilmeyen operatörün iş makinesinin kovasıyla taşıdığı demirler, temel çalışmaları sırasında çalışan demir ustası Abdurrahman Ateş’in (43) üzerine düştü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA

        Ateş’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kepçe operatörü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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