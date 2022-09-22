Feci ölüm! Direksiyonda kalp krizi geçirdi

DHA

Antalya'da direksiyonda kalp krizi geçiren Nusurettin Akçay'ın (61) kullandığı beton mikseri, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra boş arazide durdu. DHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden Akçay'ın cansız bedeni olay yerinden kaldırılmadan mikserdeki çimentoyu almak için başka bir araç gönderilmesi dikkati çekti.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasında beton mikseri aracının şoförlüğünü yapan Nusurettin Akçay, kamyonuyla işyerinden ayrıldı. Ülker Sokak üzerine geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Akçay'ın kullandığı beton mikser, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durabildi. Akçay'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa Kılıç, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kılıç, sağlık ekipleri gelene kadar Akçay'a ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, talihsiz şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cenazesi kamyonun yanında yatarken mikserdeki çimento başka bir araca aktarıldı.

Mikserin çarptığı araç sahibi İsa Kılıç, “İşyerimde çalışıyordum. Aracım da park halindeydi. Arkadaşım aradı ve aracımın yanına gelmemi söyledi. 2 araca çarpmış, benim arabayı da koruma demiri takılınca durduğu yere kadar sürüklemiş. Biz direkt şoförün yanına gittik. Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu. 112'deki doktor düz bir zemine yatırmamızı söyledi. Yatırdık ama zaten nabzı atmıyordu dedi. Yapılan incelemenin ardından Nusurettin Akçay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.