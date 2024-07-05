Feci ölüm! Bacağını oğlunun kullandığı çim biçme makinesine kaptırdı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, 72 yaşındaki kadının bacağı, oğlunun kullandığı motorlu çim biçme makinesine temas etti. Bacağından ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
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Sürmene'ye bağlı Ormansever Mahallesi'nde dün feci bir olay yaşandı.
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72 yaşındaki Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş (54) ile bahçeye gitti.
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Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı.
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Kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken, 112'den de yardım istedi.
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İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Saniye Kumaş hayatını kaybetti.
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Cenaze, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili Kamil Kumaş, gözaltına alındı.
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Soruşturma sürüyor.