Salıncak faciası! Henüz 6 yaşındaydı!

Alınan bilgiye göre, Çiçekli köyünde ailesi, C.G'yi (6) evin bahçesinde salıncağın ipi boynuna dolanmış, yerde hareketsiz yatarken buldu.

AA'da yer alan habere göre, ailenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, C.G'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuğun cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.