Feci olay! Salıncağın ipi boynuna dolandı

Malatya'da, bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşanan feci olayda, 11 yaşındaki A.K., bahçelerindeki salıncağa bindi. Bir süre sonra salıncağın ipi çocuğun boynuna dolandı. Çevredekilerin ipten kurtardığı çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan A.K.'nin cenazesi, Ayvalı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Aileye yasa boğan acı olayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.