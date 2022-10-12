Feci olay! Galata Kulesi'nden atlayıp intihar etti

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, bir kadının Galata Kulesi'nden atlayıp intihar ettiği iddia edildi. Olayın ardından kulenin etrafında yoğun insan kalabalığı oluştu.

İHA'nın haberine göre de Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir kişi, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu bir erkek, kulenin seyir terasına çıktı.

Genç, ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.