Feci kaza! Kurye öldü

Kırıkkale'de 2 otomobile çarpan motosikletteki kurye İsa Uzel (19), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 10 Temmuz'da Kırıkkale-Kırşehir yolu üzerindeki otogar yakınında meydana geldi. Motokurye İsa Uzel yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Arda K.'nın kullandığı otomobile çarptı.

Motosiklet daha sonra Burak Y.' ye ait park halindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanıp, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Uzel, bugün hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.