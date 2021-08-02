AA

İ.C. idaresindeki 03 BN 268 plakalı otomobil, çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Tuğba (36) ile oğlu Ali Talha Eker'e (5) çarptı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne ve oğlu ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Tuğba Eker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.