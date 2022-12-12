Feci iddia! Şiddet gören kadın balkondan atladı

DHA'da yer alan habere göre olay tutanağında, Meral Ç.'nin eşi ve ailesinin görevli polis memurlarına eve girmelerini engellemek için direndiği, bu nedenle biber gazı kullanıldığı belirtildi.

AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Yenikent Mahallesi 474. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşayan Meral Ç.'nin aile üyeleri, dün saat 18.00'de polise aile içi şiddet ihbarında bulundu. Adrese gelen polis memurlarına, Meral Ç.'nin abisi olduğu belirtilen Maşallah A., kardeşinin eşiyle sorunları olduğunu, eşinin ailesinin 'Bu kadını buradan alın, yoksa kötü şeyler olacak' dediğini anlattı.

Polis memurları bu bilgi üzerine adrese gittiğinde, kapıyı açan eşinin aile üyeleri tepki gösterdi. Polis biber gazıyla müdahale ederek tarafları bina dışına çıkardı. Bu sırada Meral Ç.'nin sokakta ağır yaralı halde yattığı görüldü.