Feci iddia! Şiddet gören kadın balkondan atladı

Esenyurt'ta balkondan düştüğü öne sürülen Meral Ç.'nin, polisin aile içi şiddet ihbarı için gittiği evin balkonundan atladığı belirtildi.
DHA'da yer alan habere göre olay tutanağında, Meral Ç.'nin eşi ve ailesinin görevli polis memurlarına eve girmelerini engellemek için direndiği, bu nedenle biber gazı kullanıldığı belirtildi.
Apartman dışına çıkan polislerin Meral Ç.'yi yerde ağır yaralı halde yatarken bulduğu, görgü tanıklarının balkondan atladığı bilgisini verdiğini anlattı. Meral Ç.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
AĞIR YARALI HALDE BULUNDU
Yenikent Mahallesi 474. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşayan Meral Ç.'nin aile üyeleri, dün saat 18.00'de polise aile içi şiddet ihbarında bulundu. Adrese gelen polis memurlarına, Meral Ç.'nin abisi olduğu belirtilen Maşallah A., kardeşinin eşiyle sorunları olduğunu, eşinin ailesinin 'Bu kadını buradan alın, yoksa kötü şeyler olacak' dediğini anlattı.
Polis memurları bu bilgi üzerine adrese gittiğinde, kapıyı açan eşinin aile üyeleri tepki gösterdi. Polis biber gazıyla müdahale ederek tarafları bina dışına çıkardı. Bu sırada Meral Ç.'nin sokakta ağır yaralı halde yattığı görüldü.
"BEN KENDİM ATLADIM"
Meral Ç.'nin yanında olduğu görülen ve kız kardeşi olduğu belirtilen Mihriban K., ablasının balkondan atladığını söyledi. Kendinde olduğu görülen Meral Ç., polis memurlarına 'Ben kendim atladım' dedi. Polisin olay yeri tutanağında kayıtlara geçen son sözlere, kız kardeşinin de tanık olduğu belirtildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meral Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay sırasında başından yaralanan Meral Ç.'nın eşi Abdülbaki Ç. ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Meral Ç.'nin abisi Maşallah A.'nın aracında av tüfeği ve 16 adet fişek, kuzeni Muhlis D.'nin üst arasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Demirel ifadesinde konuşmak için geldiklerini ama, kavga çıktığını bildirdi.