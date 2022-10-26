Feci iddia! Protokol koltuğuna oturdu diye darp edildi

Konya'da, Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği konferansı izlemek için gittiği salonda, ön koltuğa oturan Şerife Bozdağ Eker (55), genel sekreter H.P. adlı erkek tarafından 'protokol koltuklarını işgal ettiği' gerekçesiyle darp edildi.
DHA'nın haberine göre Eker'in şikayetçi olduğu H.P. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Eker, "Orada protokol yoktur. Hiddetle geldi, ayağımı ezdi, suratıma yumruk attı. Psikolojim bozuldu" dedi.
Olay, 6 Eylül'de Konya İl Halk Kütüphanesi'ndeki konferans salonunda meydana geldi. Konya Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği konferansı izlemek için geldiği salonda, ön koltuklara oturan 2 çocuk annesi eczacı Şerife Bozdağ Eker'i, iddiaya göre, Aydınlar Ocağı'nın genel sekreteri H.P., 'protokol koltuklarını işgal ettiği' gerekçesiyle darp etti.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde H.P.'nin, Eker'i tekme ve yumrukla darp ettiği görülüyor. Eker'in şikayetçi olduğu H.P. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Ayrıca şüpheli H.P.'nin olaydan sonra Aydınlar Ocağı'ndaki görevinden de istifa ettiği öğrenildi.
"BAŞIMIZA GELMEZ SANIYORDUK"
Yaşadığı olayı anlatan Şerife Bozdağ Eker, "Uzun süredir Aydınlar Ocağı'nın programlarını takip ediyorum. Orada protokol yoktur. İsteyen istediği yere oturur. Ben geldim, salondaki ön koltuklara oturdum. Bana 'Kalk oradan. Orada çekim yapacağım' dedi. Ben de kalkıp 4-5 koltuk ileriye oturdum. Sonra 'Oradan da kalk. İstenmiyorsun kadın' diyerek bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Kamera sehpasını kaldırıp 'Bunu kafanda kırdırma' dedi. Sonra oturduğum yere gelip önce hiddetle sol ayağımı ezdi. Diz kapağıyla bacağıma vurdu. 'Bana dokunamazsınız' deyince, sonra da yumruk attı ve şoka girdim. Psikolojim bozuldu, uyku uyuyamadım. Sokağa çıktığımda arkamdan biri geldiğinde kenara çekiliyorum. Televizyonda kadına şiddeti izlediğimizde başımıza gelmez sanıyorduk ama kütüphane salonunda başıma gelmesi çok üzdü" diye konuştu.
"HAFİF BİR TEMAS OLMUŞ OLABİLİR"
Şüpheli H.P. ise polise verdiği ifadede, "Şerife Hanım, düzenlenen sosyal etkinliklere gelerek, en ön sıraya oturup konuşmacıları rahatsız ediyordu. Olay günü de en ön koltuğa oturmuş. Benim 3 yıldır yayın yapmak için kamera kurduğum yerde oturuyordu. Kendisine kibar bir şekilde başka bir yere oturmasını söyledim. O da bana 'Sen kim oluyorsun da beni buradan kovuyorsun? Lanet' dedi. Ben de kendisine, 'Terbiyeli ol, hatta defol git. Ben bu programın sorumlusuyum' dedim. Şerife, bu kez protokolün oturacağı yere oturdu. Ben de 'Oradan kalk. Oraya daha önemli konuklar gelip oturacak' dedim. Ben bu sırada kameranın sehpasını kuruyordum. Ayağıyla sehpayı ittirdi, ayağa kalktı, yüz yüze geldik. Şerife bana eliyle 'Sen bana vuramazsın' şeklinde konuştu. O esnada ellerimiz birbirine değdi, hafif bir temas olmuş olabilir. Ben kesinlikle yumruk atmadım, vurmadım" dediği öğrenildi.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
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