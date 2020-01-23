Kuruluş Osman 7. bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Dizide Osman Gazi'nin okuduğu bir cümle vatandaşlar tarafından ne demek olduğu merak edilmişti. O cümle şu şekilde 'Fe inne meâl usri yusra' . Peki, bu ne demek? İşte anlamı, meali

"Fe inne meal usri yusra" ne demek?

Kuran-ı Kerim'de İnşirah suresinde geçen “Fe inne meâl usri yusra” şu anlama geliyor; “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır”. Ayrıca tekrarlandığında kişinin ferahlayacağı belirtiliyor.