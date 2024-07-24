FBI: Trump'a suikast girişiminden 2 saat önce zanlı alanda 11 dakika dron uçurdu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un saldırıdan birkaç saat önce alanda dron uçurduğunu söyledi.

Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin toplantısında soruları cevapladı. Crooks’un, Trump’a ateş açmadan 2 saat önce miting alanında yaklaşık 11 dakika dron uçurduğu bilgisini paylaşan Wray, "Uçurduğu alan hakkında da açık olayım. Sahne üzerinde veya alanın o kısmında değil, yaklaşık 183 metre ötesinde diyebilirim." ifadesini kullandı.

Wray, ayrıca Crooks’un aracında iki, evinde de bir adet patlayıcı madde bulunduğunu, bunların "nispeten kaba cihazlar" ancak "uzaktan patlatılma yeteneğine sahip olduklarını" belirtti.

REKLAM

Crooks'un Gizli Servis keskin nişancıları tarafından etkisiz hale getirildiğinde yanında uzaktan kumanda aleti bulunduğunu söyleyen Wray, patlayıcı cihazların üzerindeki açma kapama düğmesine işaret ederek, "Eğer bu cihazları çatıdan patlatmaya çalışsaydı işe yaramazdı." dedi.

8 BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

Wray, saldırıdan sonra çatıda 8 boş mermi kovanı bulduklarını belirterek, şu an için Crooks’un bu eylemi "tek başına" gerçekleştirdiğini düşündüklerini kaydetti.