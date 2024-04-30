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        Haberler Dünya FBI: 60 yaş üzeri ABD'liler geçen sene 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldı

        FBI: 60 yaş üzeri ABD'liler geçen sene 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldı

        ABD Federal Soruşturma Bürosu, 60 yaşın üzerindeki ABD'lilerin geçen sene 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:10 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:10
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        Yaşlı ABD'liler dolandırıcılık mağduru
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        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkedeki dolandırıcılığa ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Raporda, FBI'ın geçen sene 60 yaş üstü dolandırıcılık mağdurlarından 100 binden fazla şikayet aldığı belirtildi.

        Mağdurların 2023'te yaklaşık 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldığı aktarılan raporda, 60 yaş üzeri kişilerden gelen şikayetlerin bir önceki yılın verilerinden yaklaşık yüzde 11 fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

        FBI Kriminal Soruşturma Müdür Yardımcısı James Barnacle, olayın ciddiyetinin altını çizerek, "Bu durum para kazanma ihtimali olmayan kişiler için yıkıcı olabilir. İnsanlar tüm birikimlerini kaybediyorlar." dedi.

        İleri yaştaki ABD'lileri hedef alan organize suç girişimlerinin çeşitli taktiklere başvurduğuna işaret eden Barnacle, "Dolandırıcılık planlarının birçoğu mağdurlardan banka havalesi veya kripto para transferi yoluyla para göndermelerini içeriyor." diye konuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #FBI
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