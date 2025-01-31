F.Bahçe'nin rakibi Anderlecht'e yakın mercek!

RSC Anderlecht, Belçika'nın en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. 1908 yılında Brüksel'in Anderlecht semtinde kurulan bu kulüp, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarla öne çıkmaktadır.

Kulübün renkleri mor ve beyaz olup taraftarları tarafından "Paars-wit" (Mor-beyaz) olarak adlandırılır. Maçlarını Lotto Park Stadyumu'nda oynayan RSC Anderlecht, 34 kez Belçika Pro League şampiyonluğu ile lig tarihinin en başarılı takımlarından biridir. Bunun yanı sıra 9 Belçika Kupası ve 13 Belçika Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.

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Uluslararası arenada da başarılı performanslar sergileyen Anderlecht, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı iki kez (1975-76, 1977-78) ve UEFA Kupası'nı bir kez (1982-83) kazanma başarısı göstermiştir. Ayrıca 1976 ve 1978 yıllarında UEFA Süper Kupası'nı da müzesine katmıştır.

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Günümüzde Anderlecht, genç yeteneklere yaptığı yatırımlar ve altyapısıyla dikkat çekmektedir. UEFA Avrupa Ligi'ni 10. sırada tamamlayan Anderlecht, Ferencvaros, Real Sociedad, Ludogorets ve Slavia Prag'ı mağlup etti. Rigas Skola ve Porto ile berabere kalan Anderlecht, V.Plzen ve Hoffenheim'a yenilerek 14 puana ulaşmıştır. 8 maçta 14 kez ağları havalandıran Belçika ekibi, kalesinde ise 12 gol gördü.

DOLBERG DİKKAT ÇEKİYOR! Anderlecht rakibe göre 3-4-3 ve 4-2-3-1 dizilimini tercih edebiliyor. Belçika ekibinin en dikkat çeken futbolcusu Danimarkalı forvet Kasper Dolberg olarak biliniyor. Bu sezon toplam 31 resmi maçta forma giyen çıkan Dolberg, 18 kez ağları havalandırırken 2 kez de gol pası verdi. Ancak dizinden sakatlık yaşayan Dolberg, 5 maçtır süre alamıyor. Golcü futbolcunun sahalara dönüş tarihi ise henüz belli değil. REKLAM LİG KARNESİ Anderlecht, Belçika Pro Ligi'nde çıktığı 23 karşılaşmada 11 maç kazanırken 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Belçika ekibi 6 kez de yenilgiyle ayrıldı. Anderlecht'in teknik direktörlüğünü 2023 yılında futbolu bırakan eski futbolcusu David Hubert yapmaktadır. Anderlecht'in ideal 11'i: Kikkenborg, Sardella, Simic, Dendoncker, Augistinsson, Leoni, Verschaeren, Huerta, Edozie, Stroeykens, Vasquez FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maç 13 Şubat, rövanş mücadelesi ise 20 Şubat 2025’te oynanacak. İlk maç İstanbul’da, rövanş mücadelesi ise Belçika’da yapılacak.