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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi F.Bahçe'nin rakibi Anderlecht'e yakın mercek! - Futbol Haberleri

        F.Bahçe'nin rakibi Anderlecht'e yakın mercek!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, 13 Şubat'ta ilk maçını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci maçını ise Belçika'da oynayacak. İşte Anderlecht'in mevcut formu, kadrosu, tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 18:49 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:51
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        F.Bahçe'nin rakibi Anderlecht'e yakın mercek!
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        RSC Anderlecht, Belçika'nın en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. 1908 yılında Brüksel'in Anderlecht semtinde kurulan bu kulüp, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarla öne çıkmaktadır.

        Kulübün renkleri mor ve beyaz olup taraftarları tarafından "Paars-wit" (Mor-beyaz) olarak adlandırılır. Maçlarını Lotto Park Stadyumu'nda oynayan RSC Anderlecht, 34 kez Belçika Pro League şampiyonluğu ile lig tarihinin en başarılı takımlarından biridir. Bunun yanı sıra 9 Belçika Kupası ve 13 Belçika Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.

        Uluslararası arenada da başarılı performanslar sergileyen Anderlecht, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı iki kez (1975-76, 1977-78) ve UEFA Kupası'nı bir kez (1982-83) kazanma başarısı göstermiştir. Ayrıca 1976 ve 1978 yıllarında UEFA Süper Kupası'nı da müzesine katmıştır.

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        Günümüzde Anderlecht, genç yeteneklere yaptığı yatırımlar ve altyapısıyla dikkat çekmektedir.

        UEFA Avrupa Ligi'ni 10. sırada tamamlayan Anderlecht, Ferencvaros, Real Sociedad, Ludogorets ve Slavia Prag'ı mağlup etti. Rigas Skola ve Porto ile berabere kalan Anderlecht, V.Plzen ve Hoffenheim'a yenilerek 14 puana ulaşmıştır. 8 maçta 14 kez ağları havalandıran Belçika ekibi, kalesinde ise 12 gol gördü.

        DOLBERG DİKKAT ÇEKİYOR!

        Anderlecht rakibe göre 3-4-3 ve 4-2-3-1 dizilimini tercih edebiliyor. Belçika ekibinin en dikkat çeken futbolcusu Danimarkalı forvet Kasper Dolberg olarak biliniyor. Bu sezon toplam 31 resmi maçta forma giyen çıkan Dolberg, 18 kez ağları havalandırırken 2 kez de gol pası verdi. Ancak dizinden sakatlık yaşayan Dolberg, 5 maçtır süre alamıyor. Golcü futbolcunun sahalara dönüş tarihi ise henüz belli değil.

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        LİG KARNESİ

        Anderlecht, Belçika Pro Ligi'nde çıktığı 23 karşılaşmada 11 maç kazanırken 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Belçika ekibi 6 kez de yenilgiyle ayrıldı. Anderlecht'in teknik direktörlüğünü 2023 yılında futbolu bırakan eski futbolcusu David Hubert yapmaktadır.

        Anderlecht'in ideal 11'i:

        Kikkenborg, Sardella, Simic, Dendoncker, Augistinsson, Leoni, Verschaeren, Huerta, Edozie, Stroeykens, Vasquez

        FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maç 13 Şubat, rövanş mücadelesi ise 20 Şubat 2025’te oynanacak. İlk maç İstanbul’da, rövanş mücadelesi ise Belçika’da yapılacak.

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