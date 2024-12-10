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        Haberler Bilgi Spor FB AVRUPA MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ: Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 6. hafta

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Avrupa'da kazanarak moral yakalamak istiyor. Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor. Peki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Avrupa maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:34
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao karşısında ev sahibi avantajını kullanarak mutlak galibiyet hedefliyor. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Avrupa maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde…

        • 2

          FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

          Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı, 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

          Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

          Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

        • 4

          SARI-LACİVERTLİLERDE ÜÇ EKSİK

          Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

          Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

          Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

        • 5

          ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMA DÖNECEK

          Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.

          Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

        • 6

          UEFA KADROSU

          Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

          Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

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