Fazla tehlikeli olduğu için Guiness tarafından iptal edilen 7 dünya rekoru
Guiness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek büyük bir başarı olsa da işler zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşabiliyordu. Bu yüzden Guiness, insan güvenliğini ve sağlığını korumak için bazı rekorları iptal etti.
- 1
SAKSAFONDA EN UZUN SÜRELİ NOTA
Caz, günümüzün en havalı müzik türü olabilir ancak konu en uzun sürekli saksafon notası rekorunu kırmak olduğunda Guinness pek de rahat değil. Müzisyen Vann Burchfield 2000 yılında bunu yaptığında 47 dakika 5,5 saniyelik hıza ulaşmıştı. Nasıl? Guinness'in daha sonra denemenin çok tehlikeli olduğunu ilan ettiği dairesel nefes alma yöntemini kullanarak.
Dairesel nefes alma, havanın burundan içeri girip yanaklardan dışarı çıkmasını sağlar. Bunun doğrudan tıbbi bir kanıtı olmamasına rağmen, beynin oksijensiz kalmasına neden olma potansiyeli nedeniyle uygulamanın güvensiz olabileceği endişesi vardı. Bu endişe, kategonin kaldırılması için yeterli oldu.
- 2
AÇLIK GREVİ VEYA ORUÇ
Yiyeceksiz kalmanın tehlikeleri oldukça açık; bu da muhtemelen Guinness'in kimseyi kötü şöhret uğruna sağlığını riske atmaya teşvik etmede rol almak istememesinin nedenidir. Sitede, "Bu, izlenmesi o kadar hassas ve zor bir alan ki bu kategori için kamuya açık başvuruları kabul etmiyoruz" ifadesine yer veriliyor.
- 3
DİRİ DİRİ GÖMÜLMEK
Ölümle bitecek başka bir kategori olan diri diri gömülmek de tanımlanan rekorlardan değil. 2012 yılında yerin üç metre altına kapatıldıktan sadece birkaç saat sonra ölen Sri Lankalı Janaka Basnayake vakası, rekorun neden artık kabul edilmediğinin en büyük cevabı.
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- 4
AŞIRI YEMEK YEME
1990'lara kadar Guiness böyle bir alanda rekor tanımına sahipti. Hatta günde 25 bin kalori tüketen Edward Abraham Bozo Miller gibi birçok insan vardı. Ancak aşırı yemek yemenin sağlığa iyi gelmediği için bu kategori tamamen kaldırıldı. Ancak hızlı yemek yeme kategorisi duruyor ancak bu da küçük porsiyonlu yiyecekler için geçerli.
- 5
EN UZUN ÖPÜCÜK
Daha önce tanımlanan rekorlardan biriydi ama kurallar acımasızdı; kişilerin hiç ara vermeden öpüşmesi gerekiyordu. Sonuç, sağlık açısından diğer olumsuz etkilerin yanı sıra kişilerin uykudan mahrum kalması anlamına geliyordu. Bunun yerine Guiness artık dinlenme sürelerine izin verilen En Uzun Öpüşme Maratonunu destekliyor.
- 6
KESİNTİSİZ DANS MARATONLARI
1923 yılında Homer Moprehouse'un bir dansn maratonunda ölmesinin ardından kesintisiz dans maratonları iptal edildi. Guiness dans maratonlarını hâlâ destekliyor ancak bu kez her saat başı en az beş dakika mola olması şartı var.
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- 7
SAKINCALI EVCİL HAYVAN NUMARALARI
Guiness, insanlara zarar verecek rekorları desteklemediği gibi hayvanları stres altına sokan veya tehlikeye atan hiçbir rekoru tanımıyor.
Kaynak: Mental Floss