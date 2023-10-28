Fazla deri ile doğan küçük Tom tıp tarihine ilginç bir şekilde geçti

1993 yılında Güney Doğu Avustralya'da Tomm Tennent adında bir bebek herkesi şaşırtan özel bir durumla doğdu. Doğmadan önce, ultrasonlar zaten çok sıra dışı bir şeyin işaretini veriyordu ve ebeveynlerinin onu aldırıp aldırmayacağı konusunda şüpheye düşmesine neden oluyordu. Ancak baba Geoff Tennent, olması gerekeni yapmaya karar verdiklerini söylüyor.