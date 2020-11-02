Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fazıl Say, geçtiğimiz akşam eşi Ece Dağıstan ile Bebek'te görüntülendi. İkili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Çift bir ara birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı. Eşine bir şeyler söyleyen ünlü müzisyenin keyifli halleri objektiflere yansıdı.