Fayanslar düştü, vatandaşlar tahliye edildi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bina, bir dairenin banyosunda fayansların düşmesi nedeniyle tahliye edildi
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Kocaeli'nin Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesinde bulunan 5 katlı binadaki dairenin banyosunda bazı fayanslar düştü.
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Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.
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Önlem amaçlı binada oturan vatandaşları tahliye eden polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu.
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1 saat süren incelemenin ardından ekipler, binanın taşıyıcı olmayan sisteminde onarılabilir düzeyde hasar bulunduğunu, taşıyıcı sistemde ise herhangi bir hasarın olmadığını tespit etti.
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Vatandaşlar izin verilmesi üzerine evlerine döndü ve yol tekrar trafiğe açıldı.