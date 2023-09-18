Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem FAY HATTINDA OLAN İLÇELERİMİZ | Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? 45 il ve 110 ilçemiz fay hattında!

        Uzman isim açıklamıştı: 110 ilçemiz fay hattı üzerinde! İşte deprem riski taşıyan ilçeler

        Ülke genelinde meydana gelen sarsıntıların ardından Türkiye deprem risk haritası ve fay hattı üzerindeki ilçelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten Alper Uruş'a konuştu. Uzman isim deprem riski taşıyan ilçeler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte fay hattı üzerindeki 110 ilçemiz ve konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 07:45 Güncelleme: 18.09.2023 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deprem riski taşıyan iller ve ilçelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ve yurt genelinde devam eden sarsıntıların ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerindeki 110 ilçe hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte risk taşıyan ilçeler ve konuyla ilgili merak edilenler...

        • 2

          "ÜLKEMİZDE 500'DEN FAZLA KIRIK OLUŞTURABİLECEK FAY VAR"

          Geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ülkemizde 500’den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde oturan 22 ile ait raporlar yayınlayarak diri faylar üzerinde yerleşimim mümkün olduğunda önlenmesi ve bunun kurallarının ne olması gerektiğini haftalar boyunca raporlar halinde yayınladı, ilgili kurumların dikkatini çekti. Ülkemizde 22 il yüzey kırığı oluşturabilecek faylar üzerinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        • 3

          45 İL ALANINDA FAY HATTINDAKİ 110 İLÇE

          Prof. Dr. Okan Tüysüz. şu sözler ile konuşmasına devam etmişti; Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor. MTA tarafından yayınlanan haritalara göre diri fay üzerinde yer alan ilçeler belirlendi. Ancak çoğu fayın yeri metre bazında bir doğrulukla bilinmiyor. Bu nedenle diri fayların tam olarak nerede olduğunun jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılacak özel araştırmalar ile belirlenmesi gerekiyor.

        • 4

          İŞTE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

          ADIYAMAN: Gölbaşı

          AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

          ANKARA: Şereflikoçhisar

          ANTALYA: Demre

          AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

          BALIKESİR: Gönen, Manyaz

          BATMAN: Kozluk

        • 5

          BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

          BOLU: Gerede, Yeniçağa

          BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

          ÇANAKKALE: Çan, Yenice

          ÇORUM: Laçin

          DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

          DİYARBAKIR: Lice

        • 6

          DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

          ELAZIĞ: Palu, Sivrice

          ERZİNCAN: Üzümlü

          ESKİŞEHİR: İnönü

          GAZİANTEP: İslahiye

          HAKKARİ: Şemdinli

          HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

          ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

        • 7

          İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

          K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

          KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

          KIRIKKALE: Keskin

          KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

          KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

          KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

          KÜTAHYA: Gediz, Simav

        • 8

          MALATYA: Akçadağ

          MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

          MERSİN: Çamlıyayla, Mut

          MUĞLA: Menteşe, Milas

          MUŞ: Korkut, Varto

          NİĞDE: Altunhisar, Bor

          OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

        • 9

          SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

          Ş.URFA: Bozova

          SİİRT: Eruh

          ŞIRNAK: Beytüşşebap

        • 10

          SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

          TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

          VAN: Çaldıran, Özalp

          YALOVA: Altınova, Çınarcık

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Batıda fırtına, doğuda yağmur
        Batıda fırtına, doğuda yağmur
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        Habertürk Anasayfa