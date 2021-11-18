Favipiravir tartışması! Etkili mi etkisiz mi?

Türkiye'de Covid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir, tedaviye etkisi olmadığı iddiasıyla tartışmaların odağında yer alıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), salgının başından beri kullanılan favipiravir ilacının yapılan bir çalışmaya göre etkisiz olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bulaşıcı hastalıklar için ilaç geliştirmeye odaklanan biyofarmasötik şirketi Appili Therapeutics, hafif veya orta şiddette Covid-19’un klinik tedavisinde ağızdan alınan antiviral Avigan®/Reeqonus™ (favipiravir)’u değerlendiren Faz 3 PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) çalışmasının klinik deneylerinde, kalıcı klinik iyileşmeye kadar olan birincil sonlanma noktasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığını açıkladı" denildi.

PROF. DR. ERGÖNÜL: ETKİSİNİN OLMADIĞINI BİR YILDIR SÖYLÜYORUZ

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Favipiravir etkili olsa Türkiye'de ölenlerin sayısı daha az olurdu. Covid-19 saptanır saptanmaz evlere bedava bırakılmasına rağmen ölüm oranı yüksek. Etkisinin olmadığını bir yıldır yazıp söylüyoruz. Hala veriliyor. Dünyada bizden başka kullanan ülke yok" dedi.

"ÖLÜMÜ VE VENTİLASYON KULLANIMINI AZALTMIYOR"

Prof. Dr. Ergönül, daha önce yaptığı açıklamada da, sonuçları Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayınlanan meta analiz çalışmasına göre favipiravirin Covid-19'da etkili olmadığını söyledi. Ergönül, "Favipiravir ölümü ve mekanik ventilasyon kullanımını azaltmıyor. Yılbaşından itibaren ifade etmiştik" ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. YAVUZ: FAVİPİRAVİR MAALESEF ETKİSİZ ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise favipiravirin etkinliğini araştıran Faz 3 PRESECO çalışmasına ilişkin şunları söyledi: "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak."

ANKARA TABİP ODASI: SINIRLI YARARI GÖSTERİLMİŞ BİR İLAÇ NASIL HANE HANE DAĞITILABİLİR

Ankara Tabip Odası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise salgının başından beri filyasyon uygulamaları dahilinde dağıtılan favipiravir ilacının Türkiye dışında hiçbir ülkede ayakta hasta tedavisinde kullanılmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılmakta olan ancak henüz yayınlanmamış bilimsel çalışmaların kaydedildiği ‘International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)’ üzerinde ve hiçbir bilimsel yayın veritabanında favipiravir ilacının ayakta hastalarda kullanımının ağır hastalığa gidişi önlediğini gösteren bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Sınırlı hasta gruplarında sınırlı yararı gösterilmiş bir ilaç nasıl hane hane dağıtılabilir? Favipiravir için ciddi yan etki bildirilmemesine rağmen her ilaç farklı bir endikasyon için, farklı bir dozda kullanılmadan önce faz 3 ilaç çalışmasıyla ruhsatlandırılmalıdır. Favipiravir hangi bilimsel çalışma ile ruhsatlandırılarak yaygın kullanıma sunulmuştur. Dünyada benzer bir uygulama görülmemesine karşın hangi bilimsel verilere göre hareket edilmektedir."

BİN 231 HASTA İNCELENDİ

Klinik deney verilerine ilişkin ek analizlerin devam ettiği Faz 3 PRESECO araştırmasına ABD, Meksika ve Brezilya’daki 38 çalışma bölgesinden hafif veya orta şiddette Covid-19'lu bin 231 hasta dahil edildi.

Faz 3 PRESECO çalışması, hafif-orta şiddette semptomlar gösteren Covid-19 hastalarında favipiravirin erken tedavideki güvenliğini ve etkinliğini araştırdı. Çalışmaya kayıt olduktan sonraki 72 saat içinde Covid-19 testi pozitif olan, hafif-orta semptomlu kişiler dahil edildi.