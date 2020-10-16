İş insanı Erkan Kayhan ile evli olan Fatoş Kabasakal, geçtiğimiz gün bebek sahilince yürüyüş yaparken görüntülendi. Erkek çocuk beklediğini söyleyen Fatoş Kabasakal "20 kilo aldım" deyince herkes Fatoş Kabasakal'ı araştırmaya başladı. Fatoş Kabasakal kimdir? Fatoş Kabasakal kaç yaşında? Fatoş Kabasakal ve Aylin Kabasakal kardeş mi?
FATOŞ KABASAKAL KİMDİR?
Fatma "Fatoş" Kabasakal 9 Eylül 1982'de Edirne'de doğdu. Türk dizi oyuncusu ve televizyon sunucu olan Fatoş Kabasakal Sunuculuk kariyerine Kral TV'de bir müzik programı ile başladı. ilk oyunculuk tecrübesini İki Arada Aşk'la yaşadı. Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. 2005 yılında Misi dizisinde Yosun karakterini canlandırdı. 2006'da Sararan Sevdalar filminde Betül Ünal karakterini, Ah Polis Olsam dizisinde Simge karakterini canlandırdı. 2007'de Yıldızlar Savaşı'nda Berna Laçin ve Mehmet Ali Erbil'le başrolü paylaştığı sit com'da Berçin Taygun karakterini canlandırdı. 2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizinde Simge karakterini, 2010 yılında Türk Malı'nda Natalia karakterini canlandırdı. 2010 yılında Pando Gofretto reklamında oynadı. 2011 yılında ATV'de yayımlanan Kurşun Bilal dizisine Azra Işık karakteriyle dahil oldu. Eylül 2013-Mart 2014 arası FOX'taki Ayışığı dizisinde "Başak" karakterini canlandırdı. 6 Mart 2014 tarihinde dizinin yapımcısıyla yaşadığı maddi anlaşmazlık nedeniyle diziden ayrıldığını açıkladı.
Birçok kanalda program sunucusu olarak da görev aldı. ATV'de Elifnağme, Kanal 1'de Heyecanlı, Kanal 7'de Afiyet Şeker Olsun, Star TV'de Bir Eğlence Gecesi, ATV'de Ver Çoşkuyu, Turk Max'ta Fatoş'la Akıllı Alışveriş, TNT'de Dedikodu gibi programları sundu.
FATOŞ KABASAKAL VE AYLİN KABASAKAL KARDEŞ Mİ?
Fatoş Kabasakal ve yine onun gibi oyuncu olan Aylin Kabasakal'ın kardeş olup olmadığı merak ediliyor. Soy isim benzerliği sebebiyle bu soru sık sık sorulsa da Fatoş Kabasakal ve Aylin Kabasakal kardeş değil.
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