Fatman Scoop olarak tanınan dünyaca ünlü Rap'çi Isaac Freeman, verdiği bir konser sırasında fenalaşarak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Freeman kurtulamadı. Freeman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael; "Çok büyük bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani profesyonel ismiyle Fatman Scoop olarak bilinen kişinin vefatını duyuruyorum. Bana bugün olduğum adam olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

REKLAM

Fatman Scoop Kimdir?

1990’lı yıllarda “Be Faithful” şarkısıyla ünlendi.

Ünlü Rap'çi, Grammy ödüllü Missy Elliot’ın 'Lose Control' ve Mariah Carey’nin "It’s Like That" adlı teklilerinde konuk performanslarıyla dikkat çekti.