Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Fatma Turgut, müzisyen sevgilisi ile birlikte geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülendi. İkili, bir mekanda kahvaltı yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

Turgut, yemek sonrası ilaç alması dikkatlerden kaçmadı.