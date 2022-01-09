Fatma Turgut şarkılarını binlerce kişi ile söyledi

HABERTURK.COM

Binlerce kişinin katıldığı konserde Fatma Turgut, sevilen şarkılarını coşkulu kalabalık ile hep bir ağızdan söyledi.

Repertuvarında 'Elimde Dünya' albümünün hit olan şarkılarının yanı sıra 'Dünyalar Senin Olsun' ve 'Ben Vardım' gibi şarkılarına yer veren Turgut, iki saat boyunca sahnede kaldı.

Fatma Turgut'a besteci Sabri Tuluğ Tırpan ve sekiz kişilik 'Modern Yaylı Grubu' eşlik etti.