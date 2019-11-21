Şu anda hasta olduğum için çok ağlamalı, sızlamalı, vurdulu ve kırdılı filmler izlemiyorum. İzlediğim diziler var ama söylenmez. Söylersek ayıp olur, öteki dizidekiler kırılır. Herkes kendi gönlünden geçeni yapıyor ve sinemaya aktarıyor. Şimdi ben nasıl diyeyim 'O kötü, bu kötü' diye. 'Onu beğendim, bunu beğenmedim' diyemem.