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Duayen oyuncu Fatma Girik öldü mü? Fatma Girik kimdir, kaç yaşında, neden öldü ve ölüm sebebi açıklandı mı? - Haberler

Fatma Girik kimdir? Fatma Girik neden vefat etti, ölüm sebebi açıklandı mı?

Fatma Girik hayatını kaybetti! Adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdıran usta oyuncu Fatma Girik 24 Ocak Pazartesi yani bugün hayatını kaybetti. Peki, Fatma Girik neden vefat etti? Fatma Girik kaç yaşındaydı? İşte Fatma Girik'in hastalığı ve ölüm nedeni?

24.01.2022 - 09:32 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Fatma Girik hayatını kaybetti! Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.

    Keskin , aynı zamanda Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik içinşu ifadeleri kullandı:

    "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

    Peki, Fatma Girik kaç yaşındaydı? Fatma Girik'in hastalığı neydi? Fatma Girik neden vefat etti? İşte Türkiye yasa boğan vefat haberinin detayları...

  • FATMA GİRİK NEDEN VEFAT ETTİ? FATMA GİRİK KAÇ YAŞINDAYDI?

    Fatma Girik, geçtiğimiz temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.

    Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Fatma Girik uzun süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.

    79 yaşındaki usta oyuncu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • FATMA GİRİK KİMDİR?

    Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, eski siyasetçidir.

    12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

    180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

  • FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASILDI?

    Usta oyuncu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi’ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum’daki özel hastaneye kaldırıldı.

    Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

    Sanatçının kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.

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