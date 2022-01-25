Cenaze töreni ertelendi

DHA / HABERTURK.COM

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün yaşamını yitirdi. 79 yaşında hayata veda eden Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma töreni düzenlenecekti. Usta oyuncunun cenaze töreni ise Teşvikiye Camii'nde yapılacaktı.

CENAZE TÖRENİ ERTELEDİ

Ancak Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır." denildi.

"ÖLÜNCE MEMDUH'A KAVUŞACAĞIM"

Öte yandan Girik, daha önce, "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin..." demişti.

"BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM"

Fatma Girik, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik, açıklamasında "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FATMA GİRİK HAKKINDA

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, En İyi Kadın Oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, En İyi Kadın Oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, En İyi Kadın Oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, Yaşam Boyu Onur Ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü