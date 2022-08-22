"EVLİLİĞİMİZİ KURTARMAYA KARAR VERDİK"

Hancı, ayrıca şunları söylemişti:

Esin ile daha önce ayrılma kararı almıştık. Size de söylemiştik. Şimdi tekrardan Esin ve ben, bir araya gelip evliliğimizi kurtarmaya karar verdik. Ben Esin’i çok seviyorum. Onun da beni aynı şekilde sevdiğini inanıyorum. Hayatta her şey ikinci bir şansı hak eder. Sizden ricam; Esin’e veya anneme herhangi bir şey yazmamanız... Çünkü annemi ve Esin’i üzecek yorumlar yapıyorsunuz. Onlara yazacaklarınızı bana yazın, bende deşarj olun lütfen. DM (özel mesaj) ve yorumlarım açık değer verdiklerime üzücü şeyler yazmamanızı rica ediyorum. Beni sizler var ettiniz. Bu açıklamayı size borçluyum. Benim için zorlayıcı bir açıklama, mutluyum. Evliliğimize ikinci kez şans veriyoruz.