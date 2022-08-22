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Fatih Yasin ile Sena Güzeldağ boşandı! - Magazin haberleri

Fatih Yasin ile Sena Güzeldağ boşandı!

Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Fatih Yasin ile eşi Sena Güzeldağ'ın 17 Ağustos'ta boşandıkları ortaya çıktı

22.08.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YouTube'da 7,5 milyon takipçisi bulunan "Kafalar" grubunun üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz yıl haziran ayında avukat Sena Güzeldağ ile dünyaevine girmişti. Yasin ile Güzeldağ'dan kötü haber geldi.

  • "EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

    Çiftin boşandıkları ortaya çıktı. Sena Güzeldağ, haberi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

    Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Güzeldağ, "Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin. Sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin." ifadelerini kullandı.

  • "AMACIM HİÇBİR ZAMAN REKLAM YAPMAK OLMADI!"

    Ayrılık haberlerinin ardından reklam yapmakla eleştirilen Sena Güzeldağ, daha sonra yeni bir açıklama yaptı. "Ben aldığı nefese kadar gerçek olan biriyim!" diyen Güzeldağ, "Instagram hesabımı da açtığımdan beri neysem onu yansıtmaya çalıştım. Amacım hiçbir zaman reklam yapmak, gündem olmak, insanları kandırmak olmadı, olamaz da! Beni tanımadığınız için bu denli yorumlar yapabilirsiniz ancak sizden tekrar saygı ve duyarlılık göstermenizi bekliyorum." şeklinde konuştu.

  • FOTOĞRAFLARI SİLEMEDİ

    Sena Güzeldağ, eski eşi ile sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırdı. Fatih Yasin'in ise düğün fotoğraflarını silmemesi ve konuyla alakalı suskunluğunu koruması dikkatlerden kaçmadı.

  • ONLAR BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

    "Kafalar" grubunun diğer üyesi Bilal Hancı da sevgilisi Esin Çepni ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti. Daha önce ayrılık kararı aldıklarını duyuran çift hakkında beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. İkili, boşanmaktan vazgeçmişti.

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