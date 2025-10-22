Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl, son durum ne?
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca duran kalbi yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırılan Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Peki, Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl, son durum ne? İşte detaylar...
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi 20 dakika duran ünlü şarkıcı, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Ürek’in sağlık durumu hakkında yeni açıklamaların yapılması bekleniyor. Detaylar haberimizde...
FATİH ÜREK SON DURUMU NASIL?
72 saat entübe olarak bekletilen Fatih Ürek'in uyandırılması bekleniyordu. Sanatçıyla ilgili menajerinden yeni açıklama geldi.
Ürek'in menajeri Mert Siliv, şarkıcının son sağlık durumuyla ilgili; ''Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Fatih Ürek’in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz. Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv'' açıklamasında bulundu.
"BEYNİN OKSİJENSİZ KALIP KALMADIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİMİZ VAR"
Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada; "Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen uyutacağız. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim " demişti. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz' sorusuna; "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde" şeklinde cevap vermişti.
FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.
Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.