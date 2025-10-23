Habertürk
        Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl, hala yoğun bakımda mı, bir gelişme var mı? Hastaneden açıklama geldi!

        Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

        Kalp durması nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcı Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyor. 16 Ekim'de Ürek'in doktoru tarafından yapılan açıklamada, Ürek'in kan sulandırıcı ilacını aksatmış olabileceği belirtilmişti. Bir açıklama da bugün hastane tarafından yapıldı. Peki, Fatih Ürek'in son durumu nedir, bir gelişme var mı?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:10
        • 1

          Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan Ürek'in son durumu hakkında hastaneden açıklama geldi. Daha önce doktoru tarafından yapılan açıklamada ise şarkıcının kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edilmişti. İşte, Fatih Ürek'in son durumu

        • 2

          FATİH ÜREK KALP DURMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILDI

          Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Fatih Ürek, kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ürek’in yakınları, sanatçının, "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek, fenalaştığını açıkladı.

        • 3

          FATİH ÜREK'İN SON DURUMU NASIL?

          Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Ürek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

        • 4

          DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

          Fatih Ürek'in yoğun bakımda devam eden tedavisiyle ilgili Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu tarafından 16 Ekim'de açıklama yapıldı.

          Prof. Dr. Yazıcıoğlu; "Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikâyesi vardı, evde fenalaşmış. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış bir masaj yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masaj geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksattığını düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır. Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık. Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı.Tansiyonu da nabzı da şu anda normal" dedi.

        • 5

          "BEYNİN OKSİJENSİZ KALIP KALMADIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİMİZ VAR"

          Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen uyutacağız. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim " dedi. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz' sorusuna; "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde" şeklinde cevap verdi.

        • 6

          "KALP YÖNÜNDEN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

          Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu; "Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Bununla ilgili içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz.ne kadar uyutulacağına anestezi karar veriyor" diye konuştu.

