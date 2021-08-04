Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Harbiye Yıldızlar Geçidi" konser serisinde önceki akşam Fatih Ürek sahnedeydi.
Sahnede 35. yılının şerefine kariyerinde ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesine çıkan Ürek, dinleyicilerinin karşısına fidanla çıktı. Açılışı "Memleketim" şarkısıyla yapan 55 yaşındaki Fatih Ürek, yangında savaş veren itfaiyeciler, 1.5 litre su taşıyarak yangını söndürmeye çalışan vatandaşa teşekkürlerini sundu.
"YARALARIMIZI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ"
Ünlü şarkıcı, Türkiye'yi saran orman yangınlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Tüm dünyayı 1,5 senedir etkisi altına alan pandemiden ülkece daha kurtulamamışken, son bir haftadır ülkemizin 4 bir yanından acı haberler geliyor. Manavgat, Bodrum, Muğla, Marmaris, Kütahya'da çıkan yangınlar hepimizi derinden yaraladı. Ağaçlar, yangından evlerini kaybeden insanlar, ormanlar ve kendi evlerinde yaralanan ve yanan hayvanlar... Diyecek bir şey bulamıyorum bu yaşadıklarımıza... Biz Türk halkı olarak, hep beraber yangınla savaştık ve savaşmaya devam ediyoruz. Biz büyük bir milletiz, inanıyorum ki yaralarımızı en kısa zamanda saracağız.
"MÜZİK İLE YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ!"
Ayrıca ilk Harbiye performansı için planladığı şovları iptal ettiğini de belirten Fatih Ürek, "Ülkemizin her bir yeri ayrı ayrı yanıyor; kalbimiz, ciğerimiz yanıyor. Bu akşam için çeşitli şovlar hazırlamıştık ama hiçbirisini yapmayacağız. Şov ekibimizin hiçbirisini mağdur etmedik. Ama bu akşam şov yok! Müzik ile yaralarımızı birlikte saracağız!" diye konuştu.
Konser sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ürek, yangın sonrası yakılan yerlere yapılan otellerde bugüne kadar sahne almadığını ve bundan sonrada sahne almayacağını söyledi.
HAYVANLARI UNUTMADI
Ünlü sanatçı, Harbiye konser gelirinin bir kısmını Tema Vakfı'na ve bir kısmını da yangından yaralanan hayvanların tedavi masraflarının karşılanması için bağışladı.
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