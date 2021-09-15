Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Lazio maçının öncesinde Halil Dervişoğlu'yla birlikte soruları yanıtladı. Terim'in ve Halil'in açıklamaları şöyle:

HALİL DERVİŞOĞLU: GELMEK İSTEDİĞİM YER GALATASARAY'DI

"Geçen sene güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı çok sevdim. O yüzden gelmek istediğim yer de Galatasaray'dı. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon olur"

"Galatasaray'da şans bulduğum için kendimi gösterebildim, özgüvenim yükseldi. Sonra A Milli Takım'a geçtim. Bu sezon da inşallah iyi bir performans sergileyeceğim"

SANTRFOR ROTASYONUNDAKİ REKABET

"Her oyuncu kendisine güvenir fakat hangimiz takıma daha faydalı olursa o oynamalıdır. İnşallah kim zaman bulursa iyi performans sergiler"

"BU SEZON GENÇ BİR TAKIMIZ"

"Bu sezon biraz genç bir takımımız var bence iyi bir şey çünkü çoğu oyuncumuz çok istekli. Böyle bir ortamda grupta birleşimi iyi sağlarsak güzel başarılar elde edebiliriz. Şimdi birbirimize bağlanmaya ve iyi performans göstermeye çalışıyoruz"

"SAKİNLİK BENİM OYUN KARAKTERİM"

"Sakinlik benim oyun karakterim ve bundan vazgeçmeyeceğim. Geliştirmeye çalıştığım yönlerim var"

FATİH TERİM: ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI DESENİZ KİMSE YADIRGAMAZ

"Marsilya, Lazio, Galatasaray, Lokomotiv dörtlüsü Avrupa kültürü olan, köklü kulüpler. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurasında olsa kimsenin yadırgamayacağı bir grup. Hepsi de çok güçlü, ilki de Lazio"

"LAZIO İYİ BİR TAKIM KURDU"

"Meslektaşım Maurizio Sarri yönetiminde şampiyonluğa oynayabilecek bir takım kurdular. Marsilya zaten iyi başladı, Lokomotiv de buraya alışmış, önemli işler yapabilecek bir takım. Lazio'nun iyi bir kadrosu var, şu oyuncu bundan daha iyi demek haksızlık olur"

"Lige de iyi başlamıştı Milan karşılaşmasına kadar... Karşısında yaş ortalaması düşük olan, yeni kurulmuş bir Galatasaray var. Her oyuncuma güveniyorum. Muhakkak ki hatalar yapacaklar, biz de bu hataları en aza indirmek için çalışacağız"

"GENÇLERİMİZ BU ARENADA KENDİNİ GÖSTERMELİ"

"Bu arenada gençlerimiz kendini göstermeli. Kolay bir maç olmayacak ama keyifli geçeceği kesin. O yüzden takımıma güveniyorum, gençlerimize ve diğer arkadaşlarıma güveniyorum"

"KOLAY BİR FİKSTÜRLE BAŞLAMIYORUZ"

"Burada da iyi bir fikstürle başlamadık; içeride Lazio sonrasında iki deplasman. Kendi evimizde ilk defa oynuyoruz, son 10 maçın sekizini dış sahalarda oynamamıza rağmen kaybetmedik. Gruptaki her maç zor, gruptaki son maça kadar iddiası olan bir Galatasaray istiyoruz"

"TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİK"

"Taraftar, Galatasaray'ın en önemli unsuru, desteği. Onlarla beraber Ali Sami Yen'de yazılan tarihleri düşündüğümüzde beraberce çok yol kat etmişiz, kupalar, maçlar kazanmışız. Uzak kaldığımız bu sürede futbolun tadının tuzunun taraftar olduğu ortaya çıktı"

"Bizim özlediğimiz kadar onların da bizi özlediğini düşünüyorum. Galatasaray taraftarının önüne ilk defa çıkacak oyuncularımız da var. Onları da çok iyi hazırlayacaklarını düşünüyorum. Kendi ülke ve oynadıkları liglerde böyle bir sevgiyle karşılaştıklarını sanmıyorum"

"MARCAO'YU OYNATABİLİRİM"

"Herhalde Marcao'nun oynayabilecek olması sizi bu soruya itti. Henüz karar vermedim. O bölgede seçeneklerimizin olması iyi. Marcao'yu da oynatabilirim ama henüz kadroyu hazır hale getirmedim"

EMRE KILINÇ'IN SAKATLIĞI GEÇTİ Mİ?

"Çarşamba-perşembe-pazarların sıkıntılı yanları bunlar. Bugün Barış'ın da eline bir atel veyahut bir korumayla antrenmana çıkarabilir miyiz diye doktorla görüştük. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Antrenmanda Emre'yi tekrar deneyeceğiz. Emre Kılınç'ın ağrısı oldu, sadece Trabzonspor maçında değil, genç takımla oynadığımız maçta Atalay'ın da o bölgeye bir darbesi olmuş. Ufak sakatlıkların önümüze çıkmasından memnun değilim, onlar da farkında ve fedakarlık yapıyor"

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER VE MARCAO OLAYI...

"Hiçbir oyuncuma herhangi bir şey olmasını istemem. Bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz ama yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için hazır durduğunuz bir grubu, ağır şekilde eleştirmek bence çok doğru değil"

"KEREM BİZİM EVLADIMIZ"

"Kerem de bizim önemle üstünde durduğumuz bir evladımız. Hoş olmayan bir hadise yaşanmıştır. Başkandan yönetime, basın da dahil Kerem'e sahip çıkmıştır. Diğer tarafa da verilecek cezaların en ağırını verdik. Sonunda öpüşerek ayrıldılar. Kolay atlatılacak bir travma değildir ama Kerem de profesyonelce, beyefendi gibi devam etti, güldü, sarıldı... Oyununu oynuyor. Bazı davranışları bazı yerlere hoş gelmiyor olabilir ama Kerem iyi bir genç. Marcao'nun ceza almasını Kerem'e yormak çok doğru olmaz"

"YEDİĞİMİZ GOLLERDE KEREM'İ SUÇLAMAK DOĞRU OLMAZ"

"Yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak doğru olmaz. Marcao varken de gol yedik. Galatasaraylı olanların yapacağı tedaviyi başka kimse yapamaz. Söyleyecekleri iki cümle bizim de işimizi çok kolaylaştırır. Etkileniyorlar. Gençleri hep beraber kazanalım."

"OYUNCULAR TRABZONSPOR MAÇI SONRASI MAĞLUP OLMUŞ GİBİYDİ"

"Trabzonspor maçı sonrası oyuncular da çok üzgündü. Özellikle uçakta çok üzgündü. Sanki mağlup olmuşuz gibi. Biz onlara 3 puan dışındaki neticelerin bizi mutlu etmediğini söylüyoruz. Burası Galatasaray, kazanma dışında herhangi bir hedef olmaz"

"NE ZAMAN BASIP NE ZAMAN DURUYORUZ ÖĞRENİYORUZ"

"Ne zaman basıp, ne zaman duruyoruz, aktif dinlenmeyi pasla, topla yaptığımız gün çok daha iyi bir takım, çok daha yenilmez olacağız. Bunu yapabilecek kapasitedeler. Çok uzun bir zaman değil o gün. Bir süre de lazım"

"Lazio maçı, Trabzon, Hatay, Kasımpaşa... Çok önemli bir durak Lazio. Özgüven için çok önemli. Umarım onları başka bir boyuta taşıyacak bir oyun ve skor alırız. Bazen bir maçı kaybetmek önemli değildir ama nasıl kaybettiğin önemlidir. Nasıl kazandığın da önemlidir."

"İtalya ailecek mutlu olduğumuz bir yer. Kazanımlar, şampiyonluklar gelir geçiyor, kalıcı olan iz olur. İz bıraktım, çok iyi dostluklarım var. Seviyorum İtalya'yı, bunu da hep söylüyorum. Hafta, gün içinde devamlı konuştuğum dostlarım var. O yüzden çok mutluyum"

"İTALYAN TAKIMIYLA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"İtalyan takımıyla oynamak kolay değil. Özellikle son yıllarda İtalya futbolundaki oynamaya, sonuca, güzel futbola yönelik atılımların İtalyan takımlarını başka bir noktaya getirdi. Avrupa şampiyonu olmasından da belli. Lazio çok köklü kulüplerden biri. Lazio her senekinden güçlü bir takım yaptı bu sene. Meslektaşım da bu kadronun başında. Çok iyi işler yapan bir insan. Bence güzel bir olacak. Dostlarla oynanan bir gece. Herkes sahada mücadelesini verecek. Sonra sarılarak ayrılacağız"

"BABEL'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM"

"Babel esasında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Sıfır diye değil sadece, beğendiğim yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi, pandemide bazı şeyler oldu. Babel önemli bir oyuncu, iyi bir profesyonel, iyi bir abi gençlere. Muhakkak ki Trabzon maçına koyduğum zaman 2-3 pozisyona girebilirdi. Benim de beklentim oydu. 1-2 tane veremediler ona. Birebirleri iyi ama yanlış tercihler kullandı. Ben Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim oyuncu. O yeteneği var"