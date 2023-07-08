Fatih Terim tarihi zaferi anlattı

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Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, iki haftada bir yayımlanan ve dünyanın her yerinden futbol haberlerinin yer aldığı Avrupa'nın en önemli futbol dergilerinden biri olan France Football'a özel bir röportaj verdi. Terim, UEFA Kupası zaferinden, taktik anlayışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"ELİMDE YALNIZCA SES KAYIT CİHAZI VARDI..." Fatih Terim, Kopenhag'da Arsenal ile oynanan final öncesi Arsenal maçını izlemeye gittiği gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu zafer, inananların zaferi. Yarı finaldeki rakibimiz Leeds United'ı izlemeye gittiğimde Arsenal ile oynuyorlardı. Bunu hiç bir yerde açıklamadım ama dört gün sonra Chelsea ile oynayan Arsenal'i izlemek için eşimle beraber İngiltere'ye tekrar gittim daha sonra. O zamanlar rakip analizi bugün olduğu kadar gelişmiş değildi. Elimde yalnızca bir ses kayıt cihazı vardı. Maç bitimine 5 dakika kala Türkiye'ye dönmek için stattan ayrıldık."

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"TARİHİN EN İYİ ARSENAL KADROLARINDAN BİRİYDİ" Fatih Terim, Arsenal'in maçını izledikten sonra eşi Fulya Terim ile aralarında geçen konuşmaya da değindi: "Dönüşte eşimin şu sözlerini hiç unutmuyorum. 'Fatih bu oyunculardan hangilerine önlem alacaksınız hepsi inanılmaz' (gülüyor). Bergkamp, Henry, Overmars, Suker, Kanu, Petit, Vieira.. Arsenal tarihinin en iyi kadrolarından biriydi muhtemelen. Yedek kulübesini saymıyorum bile, 15 farklı ülkeden oyuncuları vardı. Biz ise sadece 4 yabancı oyuncuyla oynadık Taffarel, Capone, Popescu ve Hagi."

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"HİÇ KİMSE 4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMAMIŞTI" Fatih Terim, Türk futbol tarihinin en fazla üst üste şampiyonluk rekoru hakkında ise; "Galatasaray'ın başında 4. sezonumdu. Hiçbir antrenör 4 yıl üst üste şampiyon olamamıştı benden önce, belki biri 4 ay lider koltuğunda kalmıştır sadece (gülüyor). Tüm bunları kendimize özgüvenimizin yüksek olduğunu ve oyunumuzu ezberlediğimizi anlatmak için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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"HİÇBİR ZAMAN ADAM ADAMA MARKAJ OYNATMADIM" Deneyimli teknik adam kariyeri boyunca hiç yapmadığı bir taktik uygulamayı itiraf etti: "Kariyerim boyunca takımlarından hiçbir zaman adam adama markaj uygulamalarını istemedim. Final öncesinde teknik ekibimle gerçekleştirdiğim toplantıda 'Arsenal'de özellikle birine önlem almalıysak bu kim olmalı diye sordum ve özel önlem gerektirmeyen bir ismi vermelerini söyledim.. yoktu öyle biri.' Haliyle bizim için tek çare kendi oyunumuzu oynamaktı. UEFA'da hem iç hem de dış sahada yenilmemiştik. Bu şekilde devam etmeliydik"