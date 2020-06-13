Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz hafta sakatlanarak 4 hafta civarında sahalardan uzak kalacak Marcao’nun yerine savunmaya kimi monte edeceğini düşünüyor. Son 1 haftadır stoperde Ahmet Çalık ve Emin Bayram ikilisinden birini Ryan Donk’un yanında deneyen deneyimli teknik adam, diğer taraftan da Lemina’yı bu bölgeye çekebilir. Terim’in uzun süredir aradığı sol ayaklı stoper olan Marcao’yu aynı zamanda savunmadan topu iyi çıkardığı için de beğenen Terim, Ahmet ya da Emin’in bu görevi yeteri kadar yerine getiremeyeceğini düşünüyor. Bu nedenle Lemina’yı geriye çekerek hem geriden daha iyi oyun kurmak hem de daha çok topa sahip olmayı planlayan İmparator, diğer yandan ise Lemina’nın rakibi savunma bakımından Ahmet veya Emin’den daha iyi olmadığı görüşünde…
Yarın akşam oynanacak Ç.Rize maçı öncesi dünkü son idmanda Ryan Donk’un yanında Ahmet Çalık’ı deneyen Terim’in kesin kararını maç günü vereceği öğrenildi.
DIŞARIDA KİM KALACAK?
Ligler askıya alınmadan önceki son maçta Beşiktaş’a karşı orta alanda Lemina, Seri ve Belhanda üçlüsünü kullanan teknik direktör Fatih Terim, deplasmandaki Ç.Rize maçı öncesi savunmanın aksine orta sahada bu kez fazla seçenek yüzünden tercih zorluğu çekiyor. Ömer Bayram ve Emre Akbaba’nın son dönemdeki antrenman performansından memnun kalan tecrübeli çalıştırıcı, son dönemde adı sıkça transfer söylentileriyle anılan Belhanda’yı dışarda bırakmayı planlıyor. Lemina savunmaya çekilirse Seri’yi defansif orta saha olarak görevlendirecek olan İmparator, aksi bir durumda ise Ömer ve Emre ikilisinden birini tercih edecek.
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