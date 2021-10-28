Avrupa Ligi'nde henüz gol yemeyen ve grubunu üçüncü haftayı lider geçen Galatasaray, ligde ise umduğunu da ideal 11'ini de bulamadı! 10 haftası geride kalan Süper Lig'de liderin 7 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar 10 haftada da farklı ilk 11'lerle sahaya çıktı. Marcao'nun sekiz maçlık cezasının yanı sıra Sacha Boey'in sakatlığı, Galatasaray'ın farklı savunma dörtlüleriyle sahaya çıkmasına neden olurken Terim'in en çok değiştirdiği bölge ise hücum hattı oldu.

ALTI FARKLI GERİ BEŞLİ!

Galatasaray ligde geride kalan 10 haftada kaleci ve savunma dörtlüsünden oluşan geri beşlide altı farklı kurguyla sahaya çıktı. Giresunspor maçının sonlarında kırmızı kart gören Marcao'nun sekiz maçlık cezası, Fatih Terim'in planlarını alt üst ederken Sacha Boey'in sakatlığı da sarı-kırmızılıların ideal savunma dörtlüsünün oturamamasına neden oldu. Stoperde yeni transfer Nelsson, 11'in değişilmezi olurken Luyindama ve Alpaslan dönüşümlü forma giyerken Van Aanholt ise 10 maçın tamamında forma giyen tek savunmacı oldu. Terim, geride kalan 10 haftada en çok Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt geri beşlisini tercih etti.

DÖRT FARKLI MERKEZ

Savunmada ceza ve sakatlıkların sıkıntısını çeken Galatasaray, savunma önündeki üçlüde de ideal kurgusunu bulabilmiş değil. Fatih Terim geride kalan 10 haftada dört farklı merkez kurgusunu sahaya sürerken bunlar içerisinde en çok Taylan, Berkan, Cicaldau üçlüsünü tercih etti. Bu üçlü, beş maçta görev yaparken Berkan, Morutan, Cicaldau üçlüsü ise üç kez sahaya ilk 11'de çıktı. Terim, Kayserispor deplasmanında Taylan, Gustavo Assunçao, Feghouli merkezini tercih ederken Konyaspor mücadelesinde ise merkeze Taylan ve Cicaldau'yu koydu.

DOKUZ FARKLI HÜCUM HATTI!

Fatih Terim'in en çok değişiklik yaptığı bölge ise hücum hattı. Konyaspor maçı dışında 4-1-4-1 dizilimini bozmayan tecrübeli çalıştırıcı söz konusu 9 maçta 8 farklı hücum üçlüsünü tercih etti. Terim yedi kez ile en çok Kerem Aktürkoğlu'na görev verirken genç yıldızı dört kez ile Halil, üçer kez ile Diagne, Mustafa Muhammet ve Feghouli izledi. Morutan ileri üçlünün parçası olarak iki maçta görev yaparken Oğulcan ve Barış Alper Yılmaz ise birer kez ilk 11'de forma şansı buldu.