Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma dönüşünün 1. yılında sürpriz bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz yıl 'Nerede kalmıştık' yazarak Galatasaray'a döndüğünü açıklayan Terim, bu kez "What can I do sometimes? #1likte" paylaşımı yaptı. Terim'in attığı tweet dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.