Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi. Terim, "Inter, Manchester City'yi yenebilir" ifadelerini kullandı

Giriş: 08.06.2023 - 17:39 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Manchester City ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi. Terim, Inter'in Manchester City'yi yenebileceğini söyledi.

Sky Sport'a röportaj veren Terim, "Inzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na sahip, onu çok iyi tanıyorum. Çok ilginç takımlar, Manchester City için kolay olmayacak. Finallerde ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

Öte yandan Fatih Terim, Napoli'yi şampiyonluğa taşıdıktan sonra görevinden ayrılan Luciano Spalletti'nin ayrılığını da değerlendirdi. 69 yaşındaki teknik adam, "Spalletti benim çok iyi bir arkadaşım. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ben de ona beni beklemesini söyledim" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Şampiyonlar Ligi Festivali başladı!
Şampiyonlar Ligi Festivali başladı!
Örnek okul! Elektriği güneşten, suyu yağmurdan...
Örnek okul! Elektriği güneşten, suyu yağmurdan...
İstanbul'a atanan Vali Davut Gül göreve başladı
İstanbul'a atanan Vali Davut Gül göreve başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.