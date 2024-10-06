Fatih Terim'den İtalyan basınına çarpıcı açıklamalar!

FIORENTINA SÖZLERİ

Milan gibi bir diğer eski takımı Fiorentina'yı da değerlendiren Fatih Terim, taraftarların Fiorentina'dan daha fazlasını beklemeleri hakkında, "Floransa'yı ve tutkusunu biliyorum. Taraftalar geçmişte birçok başarı gördü. Şu andaki yöneticilerin gerçekten iyi olduğunu garanti edebilirim. Onlarla konuşma ve planlarını dinleme şansım oldu. Fiorentina, son iki yılda üç finalde oynadı ve taraftarlar, Viola Park gibi harika bir tesisin açılışını gördü. Bu yavaş bir başlangıç mı, normal. Teknik direktör ve bu kadar çok oyuncu değiştirdiğinizde zamana ihtiyaç duyarsınız. Fiorentina'nın genel olarak iyi futbol oynadığını düşünüyorum." yorumunda bulundu.