Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik

Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25’inci şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim maç sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray’ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.

Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir.



Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı… — Fatih Terim (@fatihterim) May 18, 2025

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Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Galatasaray, şampiyonluğu da 5'inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25'inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

TFF DE TEBRİK MESAJI YAYIMLADI

Türkiye Futbol Federasyonu da şampiyon Galatasaray için bir tebrik mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.