Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek "Bursaspor evinde her zaman etkili olmuş bir takım. Galatasaray inşallah bugün buradan 3 puan almalı, arayı da en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.

Terim, kadroya alınmayan Fernando ve Nagatomo için ise şu ifadeleri kullandı: "Fernando ile Yuto, nasip olursa bu arayı iyi değerlendirip, net ve iyi şekilde boşluktan sonraki maçlarda bizimle beraber olacaklar. Fernando'nun fiziki olarak en ufak riskine girmek istemedim. Kupa ile beraber yine çok önemli maçlarımız var, onlara ihtiyaç var."