Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Göztepe mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhakkak ki Falcao gibi bir oyuncunun sürekli oynaması hepimizin isteğidir. Oynadığı zaman skor katkısı yapar. Maalesef sakatlıklar nedeniyle bu sene kendisinden faydalanamadık"

"Şimdi ligi bir bitirelim, ondan sonra gerekli, tüm takımla ilgili bilgileri yönetime vereceğiz. Ama dediğim gibi oynamasını çok isterdim. Bundan önceki arkadaşlarımızla nasıl konuştuysak, bu gibi sorunların olmaması için oturup konuşacağız"

"Merak ettiğim bir konu var, kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan, zorunda bırakan bu haberleri bırakan kim. Bana göre esas konu bu? Özellikle dünkü Arda konusu... Bu haberleri veren ve verenler kim? Buraya bakmakta yarar var."

"Selçuk bundan sonra benim yanımda yerini alacaktır. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de."