Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi belli oldu!

Fatih Terim'in belgeseli çekildi. İmparator lakaplı teknik direktörün hayranları arama motorlarında, "Fatih Terim belgeseli çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Fatih Terim belgeseli kaç bölüm olacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte belgeselle ilgili tüm açıklamalar...

TERİM BELGESELİ KONUSU NEDİR?

Belgeselin konusu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"

FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Altuğ Gültan ve Burak Aksoy tarafından tasarlanan "Terim" belgeseli 15 Eylül 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak. Merakla beklenen proje 4 bölümden oluşacak.