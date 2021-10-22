İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı mücadelede Fatih Terim'in hamleleri ikinci yarıda ibreyi Galatasaray'a çevirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun 82'de gelen golü Rusya deplasmanında Cimbom'u zafere taşıdı. Lazio ile Marsilya'nın 0-0 berabere kaldığı haftada kazanan Galatasaray koltuğunu bırakmadı.
AYAK SESLERİMİZ DUYULUYOR MU!
Avrupa'ya alışkın olduklarını vurgulayan Fatih Terim, bu sözüyle iddiasını ortaya koyarken, "Şampiyonlar Ligi gibi gruptayız. 7 puanla gol yemeden lider olmak kolay değil" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu bir grupta olduklarını vurgulayıp "Acele etmeden stratejimizi uyguladık. Tam istediğimiz gibi tek paslarla güzel bir gol attık. Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmada ısrarlılar. Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi grubu burası" yorumunu yaptı. Avrupa'ya alışık olduklarını kaydeden tecrübeli hoca "Taraftarımızla birlikte ufak ufak ayak seslerimizi duyurabilir miyiz? UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takım var, biri biziz. İnşallah güzel işler yapacağız" şeklinde konuştu.
HOCAMIN SÖZÜNÜ DİNLEDİM!
Doğum gününü kutlayan Kerem Aktürkoğlu 23 yaşına girdiği gün gol sevinci de yaşadı.
Genç oyuncu Fatih Terim'in oyuna girerken verdiği plana göre hareket ettiğini belirtirken şöyle devam etti: "Hem benim hem G.Saray hem de Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Oyuna girerken hocam bana savunma arkasındaki boşlukları kullanabileceğimi söylemişti. Ben de öyle yaptım. Gol atmak bana nasip oldu. Oynayan her oyuncu ilk 11 oyuncusudur. Hepimiz güzel işler yaptık. Rusya'da bu soğukta bu oyunu oynamak çok önemliydi. Oyuncu değişiklikleri de skora yansıdı."
OYUNA GİRDİ, MAÇI DEĞİŞTİRDİ
Kerem Aktürkoğlu oyuna girdiği 67. dakikadan itibaren takımının hücum yükünü omuzladı. Kullandığı 4 şutta da isabet sağlayan oyuncu girdiği 3 ikili mücadelenin ikisini kazandı. Attığı golün yanı sıra Lokomotiv savunmasını bir hayli zorlayan oyuncu maçın da en etkili ismi oldu.
12 YIL SONRA AVRUPA'DA COŞTU
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son 7 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmezken 2009'daki 11 maçlık yenilmezlik serisi sonrasında en uzun serisini yakaladı.
KENDİ REKORUNU KIRDI
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçta da gol yemeyen Galatasaray kendi rekorunu da kırdı. Sarı-kırmızılılar UEFA Kupası ve Avrupa Ligi tarihinde ilk kez üst üste 4 maçta da kalesini kapatmayı başardı.
8 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Avrupa kupalarında ön eleme maçları dışındaki son 8 karşılaşmasında dış sahada gol atamayan Galatasaray bu seriye dün son verdi. Aslan dün Lokomotiv ağlarını sarsarak golsüzlük dönemine de nokta koydu.
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