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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Oyundan memnun değilim - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: Oyundan memnun değilim

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Olumlu diyebileceğim tek şey aldığımız 3 puan." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 19.04.2025 - 19:14
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        "Oyundan memnun değilim"
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        Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun tamamından memnun olmadığını belirtti.

        Adana Demirspor'u mücadelesinden dolayı tebrik eden Tekke, "Olumlu diyebileceğim tek şey aldığımız 3 puan. Bizim için çok değerli. Normalleşmemiz için ihtiyacımız olan 3 puan aldık. Zor olacağını zaten biliyorduk. Oyunun hemen hemen tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Daha güvenli, sorumluluk alan bir tarzda oynamamız lazım. Dolayısıyla bugün benim adıma sadece olumlu 3 puan vardı." diye konuştu.

        Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacakları maça değinerek, "Önümüzde senenin en önemli ve zor maçlarından bir tanesi kupa maçı var. Hemen ona dönmemiz lazım." ifadesini kullandı.

        Karşılaşmanın 34. dakikasında oyundan çıkan Folcarelli'nin sakatlığının olduğunu aktaran Tekke, Anthony Nwakaeme'nin Göztepe maçında sahada olacağını sözlerine ekledi.

        Trabzonspor tek golle 3 puanı aldı!
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