        Fatih Tekke: İki puan kaybettik, çok üzgünüz - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: İki puan kaybettik, çok üzgünüz

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 00:59 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:59
        Fatih Tekke: İki puan kaybettik, çok üzgünüz
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

        İki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Tekke, "Pina’nın sakatlanması oyun dengelerini bozdu. Çok iyi giden bir maçtı, golü de bulduk. Golden sonra enteresan bir şekilde ön alan baskısını bıraktık ve beklemeye geçtik. İkinci yarıya iyi başladık, pozisyonlar da bulduk. Öndeki oyuncularıma her zaman söylüyorum; kırılma anlarını net ve doğru bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Augusto’nun sakatlanması, Onuachu’nun da erken kart görmesi oyun planımızı etkiledi. Son dakikalarda talihsiz bir gol yedik. Samsunspor’un net pozisyonları vardı, Uğurcan devreye girdi. Temel problemimiz, gol attıktan sonra oyunun kontrolünü tutamamamız. Genel olarak herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bazı oyuncular fiziksel olarak daha iyi hale geliyor. Sorumlu benim ve ekibim. Moral bozmaya gerek yok. İnşallah sakatlıklarımız ciddi değildir" dedi.

        "TRANSFERDE SABIRLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

        Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Tekke, "Beklentiler ortada, bizim yapabileceklerimiz de ortada. Hepimiz yorulduk. Oyuncu izlemekten, maç izlemekten bitmiş de değil devam ediyor. Bütün oyuncularımın ayaklarına sağlık, onlarla buralara geldik. Katkı sağlayabilecek doğru oyuncuları bulmak istiyoruz. Harcadığımız paralara göre çok doğru bir yoldayız. Sabırlı olmak zorundayız, doğru olana inanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

        "HAKEM KARARLARI GEÇ GELİYOR"

        Hakem yönetimine de değinen Tekke, "Maçları izliyoruz, durum net bir şekilde ortada. Geçtiğimiz hafta VAR devreye girdi, golümüz iptal edildi. Bundan önceki maçta da aynı şekilde kararlar geç geldi. Verdikleri kararlar yanlış. Bu benim alanım değil, ilgi alanım da değil. Benim işim buraya gelen insanlara coşkulu bir oyun sergilemek. Belki 4 maçta en çok pozisyonu bu maçta yaşadık. Takımım bekleme anına düştüğünde problem yaşıyor, yaşayacak da. Bunun için ön alan baskısında olmamız gerekiyor" diye konuştu.

