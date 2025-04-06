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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Bunu bir yıkım olarak görmem mümkün değil - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: Bunu bir yıkım olarak görmem mümkün değil

        Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 22:24 Güncelleme: 06.04.2025 - 22:24
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        "Bunu bir yıkım olarak görmem mümkün değil"
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, önemli bir fırsat maçını kaybettiklerini söyledi.

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, takımın başına geldiğinden beri en iyi oyunlarını oynadıklarını belirtti.

        İlk yarıda çok iyi baskı yaptıklarını vurgulayan Tekke, "Geldiğimizden bu yana oyun olarak en iyi oyun diyebilirim. Özellikle ilk yarı baskılarımızın çoğu bölümde iyi olduğu bir maç. Bulduğumuz gol, kaçırdığımız fırsatlar... Soyunma odasında oyuncularıma ilk 15 dakika çok önemli demiştim. Baskıya da çalışmıştık fakat bire birde penaltı pozisyonu var. Sonra 15 dakikada arka arkaya yediğimiz 2 gol var kabul edilemez bir şekilde. Oyun olarak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Top kazanmakta etkisiz kaldık, ikinci yarıda gücümüz yetmedi. Pozitif bakmak lazım, daha iyi olabiliriz. Bundan sonra önümüzde değerli maçlar var. Bir fırsat maçıydı ve bunu kaçırdık." diye konuştu.

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        Oyunu yavaşlatmayı başaramadıklarını aktaran Tekke, şöyle devam etti:

        "İlk yarı çalıştığımız şekilde her şeyiyle olumlu fırsatlar var. Direkten dönen top var. Rakibi özellikle bire birde yakaladığımız pozisyonlar var. İlk yarı içeri daha farklı gidebilirdik. İkinci yarının ilk 15 dakikasını atlatmış olsaydık taraftar tepkisi büyüyecek diye düşünüyordum ama bir anda oyun hiç istemediğimiz bir duruma geldi. Bu durumları daha doğru geçirmemiz lazım, topa sahip olarak kontrolü yavaşlatmamız gerektiğini de söyledim ama bunu başaramadık. Bugün oyuncularıma aynı şeyi söyledim, oyun olarak kazandık ama skor olarak istemediğimiz bir skor. Şu an ihtiyacımız olan şey tabela. İlk yarıdaki oyun ve orada karşılaştığımız durumlarla ilgili söyleyeceklerim var. Kırmızı kart pozisyonu olabilirdi. Daha kontrollü geçirmemiz lazım bu tip maçları. Oyuncuların arzu ve isteğinden memnunum."

        Sonuç üzerinden eleştirilerin normal olduğunu dile getiren Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ben takımda pozitif anlamda değişen şeyler olduğunu yaşayarak görüyorum. Bu maçta ilk yarıdaki oyunu görmezden gelemeyiz, bunu yapan bu oyuncular. İkinci yarının başında penaltı pozisyonu belki konuşulmalı. Hemen hemen 1 ay oldu, 4. maçımız ve 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi. Daha iyisi olabilirdi, bugün o fırsatı kaçırdık. Oyuncuların coşkusu pozitifler bence. Bizim öncelikle normalleşecek kadar puanları toplayıp kupaya odaklanmamız lazım, hedefimiz orası. Bunu bir yıkım olarak görmem mümkün değil."

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