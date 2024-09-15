Fatih Tekke: Bugün oyun anlamında hiç iyi olmayan bir Alanyaspor vardı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile golsüz eşitlikle berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Maçın genelinde iyi oynamaya çalışan, fakat bugün oyun anlamında hiç iyi olmayan bir Alanyaspor vardı. Yine rakibimizden üstün olmaya çalıştık. Duygu olarak da aşağıdaydık. Yeni bir teknik ekibe karşı oynamak zor, evet doğru, ama bugün açıkçası kendi kendimize 2 puan kaybettik. Üzgünüz tabii, oyuncularımın verdiği emekten her zaman memnun oldum. Ortada bir kayıp var ve bu benim adıma kabullenilebilir bir şey. Bunun bütün sorumluluğu bana ait ama biz daha iyi oynamalıyız ve bu durumlarda çok daha iyi oynamalıyız. Çünkü bunun örneklerini defalarca yaşadık. İyi tarafı birkaç haftadır içeride mağlup olmuyoruz belki, bu söylenebilir” dedi.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ZOR OLACAK"

Alanyaspor camiasının 3 puana ihtiyacı olduğunu aktaran Fatih Tekke, “Camiamıza üç puan kazandırmamız gerekiyor ve puanlar toplamamız lazım. Sakatlıklar ve cezalılar durumunda işimiz zor olacak gibi gözüküyor. Bu periyottan, özellikle ligin devre arasına kadar, inşallah nasip olursa iyi puanlar toplamamız lazım. Her maç bizim için zor olacak ve bu maç da zordu. Haftaya yine zor bir maç var. Ama daha iyi oynamamız lazım. Biz oyunumuzu birkaç formasyonda çok iyi oynayan bir ekibiz. Yeni gelen oyuncularım bunu çok daha iyi anlamalı. Özellikle top rakipteyken baskı anlamında. Bugün, maçın başındaki baskımızı hiç beğenmedim. Değiştirdik, yine de beğenmedim açıkçası. Dolayısıyla bugün genel bir değerlendirme yaparsam, ilk geldiğim günkü Galatasaray maçı dahil, Kayserispor maçını sayabiliriz ya da saymayabiliriz, ilk iki-üç hafta haricinde oynadığımız en kötü oyun. Ancak ortada bir emek var, bir alın teri var. Bugün nasibimize bir puan düştü. İyi diyeceğiz. Yapmak istediğimiz şeyleri tekrar edip daha iyi olmaya çalışacağız” diye konuştu.