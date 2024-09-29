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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fatih Tekke: 3 puan bizim için çok sevindirici - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Fatih Tekke: 3 puan bizim için çok sevindirici

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3 puanla ayrılan Corendon Alanyaspor'da Teknik Direktörü Fatih Tekke, "3 puan bizim için çok sevindirici" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 00:02 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:02
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        "3 puan bizim için çok sevindirici"
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        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti.

        "HERKESİ ŞAŞIRTAN BAZI ANLAR VARDI"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok zor bir maç olduğunu belirterek, “90 dakika boyunca bunun etkisini hissettik. Herkesi şaşırtan bazı anlar vardı ve bunları özellikle belirtmem gerekiyor. Maçın başında baskılı başladık ve ilk bölümde golü attık. Sonrasında benim istemediğim rakibe çok uygun olan 5-4-1 dizilişiyle bekledik. İyi fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyordum ve öyle de oldu. Fakat bu fırsatları çıkarken, çıktıktan sonra da tam anlamıyla değerlendiremedik. Topu rakibe bıraktık” dedi.

        “ÜÇ PUAN BİZİM İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİ”

        İkinci yarıda rakibin ön alan baskısının devam ettiği aktaran Tekke, “İkinci yarıda, 70. dakikaya kadar ön alan baskımız devam etti. Rakibin bir pozisyonu dışında çok etkili olduğu pozisyonlar olmadı ve beklediğimiz anlar yaşandı. Sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri ve oyuncuların fiziksel durumu. Bugün en başarılı olduğumuz tek şey, 1-0’lık skoru korumak oldu. 3 maçtır gol yememek olumlu bir gelişme. Biz pas oyununu oynamaya çalışan ve oyun tekrarları olan bir takımız bunları ısrarla devam ettirmemiz lazım. geliştirmemiz gerekiyor. Bunları maçta bölüm bölüm görebildik. Ritmimizi bulmamız zaman alacak demiştik. Zaten sakatlıklar, girenler, çıkanlar, kadromuz kulübede oturanlar var. Geçen seneki mücadelemize devam ediyoruz. Oyuncularımın emeklerine sağlık, üç puan bizim için çok sevindirici. Çaykur Rizespor’a başarılar dilerim. Galatasaray maçından sonra milli takım arası var; umarım bu aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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