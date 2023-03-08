Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde, daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Eş zamanlı olarak yapılan baskında 24 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 24 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anları helikopter ve polis kamerasına yansıdı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.