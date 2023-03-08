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Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı

Fatih'te, dün eş zamanlı, helikopter destekli olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Giriş: 08.03.2023 - 20:38 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı
Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
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DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde, daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Eş zamanlı olarak yapılan baskında 24 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 24 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anları helikopter ve polis kamerasına yansıdı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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